Via Siffredi, varo dell’impalcato del nuovo viadotto: dalle 18 di domani alle 13 di domenica strada chiusa. Stop anche ai pedoni

Le delicate operazioni di spostamento e varo della nuova struttura comporteranno una serie di variazioni al traffico pedonale, veicolare, ferroviario con possibili ripercussioni anche sul traffico autostradale per le limitazioni in essere sulla viabilità ordinaria dopo l’uscita dal casello di Genova Aeroporto

Tra giovedì 22 e domenica 25 settembre si svolgeranno le operazioni di varo dell’impalcato del nuovo viadotto Pionieri ed Aviatori d’Italia, sopra via Siffredi.

Dalle ore 18.00 di domani giovedì 22 settembre alle ore 13.00 di domenica 25 settembre è stato interdetto TUTTO IL TRAFFICO in via Siffredi, nel tratto compreso tra piazza Savio (stazione di Genova Cornigliano) e la rotonda di via Albareto, per consentire il transito dell’impalcato che verrà movimentato a terra prima di essere issato nella sua sede definitiva.

Oggi, nel corso della riunione del consiglio municipale Medio Ponente, il vice presidente Maurizio Amorfini ha risposto all’interrogazione del consigliere Pd Stefano Bernini. «Con l’approssimarsi del varo del nuovo impalcato del viadotto di via Pionieri e Aviatori d’Italia, previsto dal 22 al 25 settembre 2022, l’Impresa esecutrice ha richiesto l’attivazione/modifica di alcune aree di cantiere che insistono su via Siffredi al fine di completare tutte le opere propedeutiche al varo stesso – ha detto Amorfini –

L’Esecutore ha fatto presente che la realizzazione di tali interventi, per ragioni di sicurezza, non consente il transito dei pedoni in adiacenza alle aree di lavorazione. Il mancato allontanamento dei percorsi pedonali dalle succitate aree avrebbe comportato, in un periodo in cui il traffico cittadino è soggetto ad un consistente incremento dei volumi a causa della ripresa dell’ordinaria operosità cittadina, un ulteriore appesantimento della fluidità di marcia a seguito di un eventuale ulteriore restringimento della sede carrabile. Inoltre, tenuto conto che il flusso veicolare di via Siffredi risulta fortemente predominante rispetto all’esiguo transito pedonale e che le possibili ricadute, in termini di congestionamento dell’unica arteria cittadina che collega il ponente al centro città, avrebbero causato un eccessivo aggravio alla mobilità dell’area, si è cercato di limitare il più possibile il periodo di interdizione dei percorsi pedonali di via Siffredi, nella consapevolezza che il percorso alternativo – che costringe ad impegnare la Via Erzelli fino alla Via dell’acciaio – è da ritenersi eccessivamente penalizzante. In tale ottica si cercherà di attivare un servizio di autobus, che verrà esercito a titolo gratuito, per l’accompagnamento dei pedoni tra i due fronti del cantiere di Via Siffredi. Al termine delle operazioni di varo, previste per le ore 13:00 del giorno 25 settembre 2022, è comunque atteso il ripristino del percorso pedonale sul lato monte della strada»

In conseguenza a questa chiusura, sono stati individuati diversi percorsi alternativi:

– PEDONI

Nella tratta compresa tra le fermate della linea più prossime al segmento stradale interrotto, i pedoni potranno accedere gratuitamente al servizio ordinario di AMT che attraverso i tragitti appositamente individuati garantirà il collegamento tra Cornigliano e Sestri, in entrambe le direzioni.

– AUTOVEICOLI E VEICOLI LEGGERI

Le autovetture che da Levante si dirigono a Ponente passeranno dalla rotonda di via San Giovanni d’Acri attraverso via della Superba, seguendo le indicazioni che saranno predisposte sul posto.

(PERCORSO GIALLO INDICATO IN CARTINA)

I mezzi che dovranno dirigersi da Ponente a Levante da via Albareto saranno deviati verso la rotonda dell’aeroporto e da lì potranno percorrere via Pionieri e Aviatori d’Italia e proseguire su via Guido Rossa.

(PERCORSO VIOLA INDICATO IN CARTINA)

I percorsi descritti per i veicoli leggeri non sono vincolanti ma consigliati, rispetto alla chiusura di via Siffredi che sarà posta in essere.

– MEZZI PESANTI (superiori alle 7.5 ton)

I mezzi pesanti diretti da Levante a Ponente seguiranno la stessa strada degli autoveicoli e dei veicoli leggeri.

(PERCORSO GIALLO INDICATO IN CARTINA)

I mezzi pesanti diretti da Ponente a Levante da via Albareto saranno indirizzati alla rampa di sinistra, direzione casello di Genova Cornigliano, per poi prendere direzione Erzelli, immettersi nella viabilità in uscita dal casello e proseguire sulla strada Guido Rossa.

(PERCORSO VERDE INDICATO IN CARTINA)

– MEZZI DI SOCCORSO

Seguiranno questi percorsi i mezzi di soccorso (es. ambulanze, FFOO, VVFF):

i veicoli che da Levante si dirigono a Ponente passeranno dalla rotonda di via San Giovanni d’Acri attraverso via della Superba, seguendo le indicazioni che saranno predisposte sul posto.

(PERCORSO GIALLO INDICATO IN CARTINA)

– MEZZI DI SOCCORSO INFERIORI ALLE 29 TONNELLATE

I mezzi che dovranno dirigersi da Ponente a Levante da via Albareto saranno deviati verso la rotonda dell’aeroporto e da lì attraverso via Pionieri e Aviatori d’Italia proseguire su via Guido Rossa.

(PERCORSO VIOLA INDICATO IN CARTINA)

– MEZZI DI SOCCORSO SUPERIORI ALLE 29 TONNELLATE

I mezzi di soccorso con massa superiore alle 29 tonnellate seguiranno il percorso VERDE da Ponente a Levante.

– MEZZI AMT

I mezzi di Amt diretti da Levante a Ponente da piazza Savio saranno deviati su strada Guido Rossa, via san Giovanni d’Acri e via della Superba.

(PERCORSO ARANCIONE + GIALLO IN CARTINA)

I mezzi di Amt che dovranno dirigersi da Ponente a Levante da via Albareto saranno deviati verso la rotonda dell’aeroporto e da lì attraverso via Pionieri e Aviatori d’Italia per proseguire su via Guido Rossa.

(PERCORSO VIOLA INDICATO IN CARTINA)

In particolare le linee 1, 3, 5, 6 e N2 del servizio urbano e le linee 701 e 702 del servizio provinciale modificheranno il percorso come di seguito riportato.

· Linee 1, 3, N2, 701 e 702

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Menotti, proseguiranno per via Hermada, via Albareto, via Pionieri d’Italia, rotatoria Castruccio, via Pionieri d’Italia, via Guido Rossa, rotatoria di San Giovanni d’Acri, via Guido Rossa, piazza Savio, via Cornigliano dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguiranno per via Guido Rossa, rotatoria di San Giovanni d’Acri, strada della Superba, via Pionieri d’Italia, rotatoria Castruccio, via Pionieri d’Italia, rotatoria Siffredi, via Siffredi dove riprenderanno regolare percorso. Si precisa che sulla strada della Superba non sono consentite fermate per la salita/discesa di passeggeri.

· Linea 5

Direzione Erzelli: percorso regolare.

Direzione Sestri: i bus, giunti alla seconda rotatoria di via Melen, proseguiranno per Via Vallebona, rotatoria Siffredi, via Siffredi dove riprenderanno percorso regolare.

· Linea 6

Direzione Erzelli: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Hermada, proseguiranno per via Albareto, via Pionieri d’Italia, via Melen, via Vallebona dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Hermada: i bus, giunti alla seconda rotatoria di via Melen, proseguiranno per via Vallebona, rotatoria Siffredi, via Siffredi, via Giotto, via Hermada dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito.

Il servizio su gomma, a causa della chiusura, sarà obbligato a percorsi alternativi con un aggravio rispetto agli abituali tempi di trasporto. Si consiglia quindi, laddove possibile, di preferire il treno per i propri spostamenti.

– FERROVIE

Il transito ferroviario sarà interdetto nel tratto interessato dalle lavorazioni dalle ore 22.00 di sabato 24 settembre alle ore 7.30 di domenica 25 settembre.

Per tutti i dettagli e le modifiche al servizio si rimanda ai canali di informazione di Ferrovie dello Stato.

LE OPERAZIONI DI VARO

Da giovedì pomeriggio inizieranno le delicate fasi di movimentazione dell’impalcato in carpenteria metallica per trasportarlo nella sede in cui, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 settembre, verrà varato con una complessa operazione di sollevamento, rototraslazione e definitivo posizionamento in sede.

Il varo, stabilito in questa data ormai da mesi, si doveva obbligatoriamente svolgere in questo fine settimana, unica finestra data come disponibile da parte di RFI per l’inevitabile impatto sul nodo ferroviario.

Il nuovo layout del viadotto Pionieri ed Aviatori d’Italia, che scavalcherà con una sola campata via Siffredi e la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, consentirà il superamento del limite di portanza di 7 tonnellate e mezzo del precedente cavalcavia e la realizzazione della futura fermata Erzelli/Aeroporto.

Le lavorazioni fanno parte dell’ampio progetto di riassetto viario dell’area portuale e aeroportuale che conta 9 macro interventi con lo scopo di migliorare il collegamento tra le arterie autostradali e il porto di Genova diminuendo, nel contempo, il traffico pesante all’interno del contesto urbano.

INFORMAZIONI ULTERIORI

La situazione del traffico nella zona coinvolta sarà attenzionata in tempo reale dagli uffici della Prefettura, della mobilità del Comune di Genova, polizia locale e polizia stradale.

I percorsi alternativi saranno presidiati da servizi di polizia stradale.

Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram GenovaAlert.

