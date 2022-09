Per il Nautico, il galeone in esposizione, concerti, acrobati, tour, collaborazione con i Civ

Da domani e per tutta la durata del Salone Nautico, sarà esposto in largo Lanfranco il galeone dell’equipaggio di Genova, reduce dalla vittoria a Pisa della regata storica delle Repubbliche Marinare. L’imbarcazione è stata portata appositamente dal centro remiero di Pra’ al centro di Genova

«L’esposizione del galeone nel cuore della nostra città – commenta l’assessore allo Sport e presidente del comitato cittadino di regata, Alessandra Bianchi – sarà un riconoscimento ai ragazzi dell’equipaggio vincitori della regata di Pisa, un’impresa quasi storica di cui dobbiamo essere orgogliosi per l’impegno, l’entusiasmo e la tenacia di un equipaggio giovanissimo con uno staff e dei tecnici che hanno saputo vincere una grande sfida».

Gli eventi del Comune di Genova per il Salone Nautico.

Il 23 settembre alle 21 concerto dei Buio Pesto in piazza Matteotti, appuntamento del tour 2022 iniziato a maggio dopo due anni di assenza dalle piazze a causa della pandemia.

Il 24 settembre, sempre alle 21, in piazza De Ferrari, spettacolo aereo, appositamente creato per il Salone Nautico, dei Sonics, a cura dell’associazione Sarabanda S.I., dal titolo “Sirene e altre Meraviglie”.

Uno spettacolo aereo con acrobati sollevati da una gru che volteggeranno sopra la fontana della piazza, speciali coreografie e costumi creati ispirandosi al mare.

Il 25 settembre, alle 16, partenza di sei tour turistici della città di Genova dal titolo “Sulle onde del mare”, a cura della Fondazione Amon (visite guidate gratuite fino a esaurimento posti). “I Frisceu e le camicie”, “Il mare del ferro”, “La strega sirena-piazza Caricamento”, “Noi che non possiamo cadere in mare”, “Riveriscio Zena” “Una nave senza motori” sono i percorsi alla scoperta del centro storico con il fil rouge del legame della città con il mare. Per informazioni e prenotazioni: www.exploratour/sulleondedelmare e fondazioneamon@live.it

Alle 17, la partenza del corteo degli sbandieratori di Lavagna e dei musici da Caricamento per arrivare alle 18 in piazza De Ferrari per lo spettacolo finale.

Alle 21 lo show tributo ai Pink Floyd in piazza Matteotti di Empty spaces – Pink Floyd tribute band.

Lo spettacolo è incentrato sulle musiche del gruppo storico dei Pink Floyd, ripercorrendo i principali successi della discografia della band britannica, senza tralasciare i brani più ricercati e i filmati d’epoca (proiettati su megaschermo) da sempre parte integrante degli show dei Pink Floyd.

Il 26 e 27 settembre, nel cortile di Palazzo Tursi, alle 21, lo spettacolo teatrale di Igor Chierici “Oceano mare-La zattera della Medusa”, la storia del naufragio della celebre fregata. La partecipazione è gratuita. Per informazioni: www.visitgenoa.it

Eventi in collaborazione con i Civ-Ascom Confcommercio

Cesarea. Proposte di arredo casa e giardino con fiori, piante e prodotti bio che accoglieranno gli ospiti del Salone nel cuore del centro genovese, dalle 9 alle 20 il 23 e 24 settembre.

Marassi. Il 23 settembre, un mercatino e intrattenimento musicale per le vie di Marassi, dalle 10 alle 23.30.

Sestiere Carlo Felice. Il 23 settembre, sfilata di auto storiche e intrattenimento musicale nelle vie dello shopping genovese dalle 15 alle 23.30.

