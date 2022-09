Fiat 500 Club Italia, speciale weekend di motori e solidarietà per la Band degli Orsi

Il 24 e il 25 settembre ci sarà però occasione per un raduno in grande stile, un weekend ricco di occasioni per portare gli equipaggi a scoprire le bellezze genovesi e partecipare ad una cena benefica destinata appunto a sostenere la “Band”

Dopo alcuni anni di assenza le mitiche utilitarie ritornano nel capoluogo ligure con il raduno “La Superba in 500”, organizzato dal Fiat 500 Club Italia con il Patrocinio del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Consorzio delle Pro Loco.

In verità il rapporto tra le piccole vetture e la Città della Lanterna è sempre stato costante e proficuo, basti pensare alla collaborazione con la “Band degli Orsi”, l’associazione di volontariato che si occupa di assistere i piccoli pazienti del Gaslini e delle loro famiglie, e che ogni 6 gennaio dà vita ad una speciale “Befana” con i cinquecentisti che portano doni ai ricoverati.

L’appuntamento sarà seguito dal media partner webradio Radio Zena e comincerà nel pomeriggio del sabato, dalle 14 alle 19, con l’accoglienza dei partecipanti e ritiro welcome bag in Piazza Caricamento e al Porto Antico; il programma prevede la possibilità di visite al centro storico ed ai musei: tra le proposte, la Cattedrale di San Lorenzo con le sue Torri e il Museo del Tesoro, il Museo della Curia, il Galata-Museo del Mare/sommergibile “Nazario Sauro”, il tour in pullman City Sightseeing. Il tutto in attesa della cena di beneficenza con intrattenimenti, prevista a Palazzo Ducale nel Salone del Maggior Consiglio alle 20,30. La serata sarà presentata da Marco Dottore dell’Agenzia Eccoci e rallegrata dalla verve del comico Marco Rinaldi.

La domenica ci si ritroverà sin dal mattino, con la sfilata delle vetture per le vie cittadine (toccando punti caratteristici quali piazza Fontane Marose, piazza De Ferrari, via XX Settembre) alle 10,30: un ottimo momento per ammirare in movimento questi “monumenti su ruote”, affascinanti icone del made in Italy, in versione originale o personalizzata, di serie o in alcune delle numerose rielaborazioni realizzate già all’epoca dai grandi carrozzieri che hanno fatto la storia dell’automobile.

Per i cinquecentisti ci sarà poi un’altra occasione per godersi Genova, ammirata dal mare con un tour in battello, oppure con le già citate visite ai Musei, e poi – dopo il pranzo libero nei locali convenzionati, ci sarà la conclusione dell’evento. Grazie alla partecipazione dell’Associazione fotografica SACS, verranno scattate immagini dell’intero evento, per essere condivise dai partecipanti e tenere aggiornati i curiosi anche tramite i social.

Manifestazioni come “La Superba in 500”, grazie all’impegno dei Coordinamenti di Genova e dei molti sponsor e amici della Band Degli Orsi, abbinano molti elementi cari al Fiat 500 Club Italia, ovvero il turismo e la valorizzazione del territorio – in questo caso quello delle città, con i loro monumenti, i musei e gli inconfondibili scenari – e la solidarietà. Un connubio ideale in cui spicca la storica utilitaria, che si fa ambasciatrice di valori positivi e di un mondo, come quello dei motori d’epoca, che è molto di più di lustre carrozzerie e marchi blasonati: è un patrimonio di cultura, tecnologia, costume.

