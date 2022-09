Sturla, ancora un incendio nel negozio di moto d’acqua di via Tabarca

È successo intorno alle 17. La colonna di fumo si poteva notare da un’ampia zona e anche dal litorale

Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento l’incendio in breve tempo. Via Tabarca è rimasta chiusa al traffico per tutto il tempo dell’interventi dei Pompieri, Sul posto la Polizia locale.

Non risulta che ci siano stati feriti.

Non è il primo rogo che si sviluppa nell’esercizio commerciale.

