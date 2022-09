Sito meteo nazionale scambia il tubo rotto di salita Noce per alluvione. L’ironia si scatena sui social

Si tratta di 3BMeteo, che ha oltre un milione e 600 mila iscritti su Facebook e vanta «previsioni meteo serie, affidabili e sempre aggiornate». Ha preso senza verificare da una pagina satirica genovese (che come i media locali lo aveva preso dal post di una cittadina sul gruppo di quartiere di San Martino) il video dell’allagamento in salita Noce causato dallo scoppio di un tubo e lo ha spacciato per la prova delle estreme conseguenze del maltempo. Sui social è partita la presa in giro ed è arrivata la risposta piccata. Il post catastrofista è stato rimosso, ma sulla rete restano gli screenshot

Anticiloni a cui si affibbiano nomi come ai cicloni, estati canicolari e inverni gelidi previsti con mesi di anticipo quando le previsioni certe in Europa possono avere attendibilità al massimo per qualche ora. Anche il campo del meteo è ormai un’arena social in cui la cosa più importante è troppo spesso strappare qualche click grazie a post sensazionalistici preparati da dilettanti della meteorologia a caccia di commenti e reazioni social che fanno cassa.

Non sono dilettanti, invece, quelli di 3BMeteo che si vanta di essere «l’unica realtà nella meteorologia Italiana che può vantare un team di professionisti che ogni giorno elaborano manualmente i dati provenienti dai più avanzati modelli previsionali Europei.

Grazie alla loro competenza e alla conoscenza del territorio i meteorologi di 3BMeteo possono così elaborare e migliorare i dati dei modelli aumentandone affidabilità e precisione». Meno preciso è stato, ieri, il social media manager che ieri, captando un video sui social e non capendo che si trattava della conseguenza di un guasto e non di una pioggia torrenziale, ha scambiato la perdita di un tubo per un inizio di alluvione.

La pagina Fb “Il Mugugno Genovese” ha postato il video dell’allagamento “meccanico” con la didascalia «Intanto a Sanfru (il quartiere di San Fruttuoso n. d. r., anche se in realtà è San Martino) hanno inaugurato l’Acqua park della Noce! Ingresso accessibile da via Donghi. Ingresso VIP salta-coda da Via Leon Battista Alberti». Un post divertente e divertito a cui se ne è aggiunto un altro, con Bucci sul ciambellone dello scivolo acquatico di via XXSettembre photoshoppato sulla perdita d’acqua.

A 3BMeteo non sono genovesi e non hanno nemmeno a controllare quanta acqua fosse realmente caduta ieri mattina a Genova nel corso dell’allerta meteo gialla emanata da Arpal (proprio poca). Hanno così scambiato seri seri le conseguenze di un tubo rotto per alluvione postando, di fatto, una bufala meteo.

Sotto: il video originale

Ironizza “Il Meteorologo Ignorante”, il previsore dilettante, già fondatore della Limet (da cui è uscito ormai da tempo) Gianfranco Saffioti, che ha un vasto seguito a Genova perché le previsioni le azzecca e perché ha fidelizzato con un mood comunicativo avvolgente e convincente i suoi seguaci. Il suo obiettivo, ormai da anni, sono in realtà le previsioni Arpal, a cominciare da quelle sbagliate in occasione della tragica alluvione del 4 novembre 2011. Ieri, a fronte di un allerta gialla sostanzialmente quasi asciutta e del post-bufala catastrofista di 3BMeteo, non ha resistito alla tentazione di perculare gli uni e gli altri blasonatissimi e in un caso ufficialissimi previsori con un post di poche parole.

«Non c’è bisogno di infangare» commenta 3BMeteo. In realtà non è fango (né reale né metaforico, è il caso di dirlo), è la nuda cronaca dei fatti: previsioni ampiamente ridondanti di Arpal e bufalona pubblicata con toni allarmistici e senza verificare da 3BMeteo.

Nel frattempo il post-bufala della pagina meteo nazionale scompare, anche se ormai resta immortalato nella pagina di Saffioti, sui cui piovono like e ulteriore ironia.

Il post del Meteorologo Ignorante è diventato virale. Perché è vero che sui social – a differenza dalla carta stampata – si può sempre cancellare, ma lo screenshot è sempre in agguato. Verba volant, screenshot manent.

