Criscuolo abbandona il ruolo di segretario e direttore generale di Tursi. Stavolta definitivamente

Nel 2021 aveva lasciato l’incarico improvvisamente alla fine del mese di gennaio e aveva preso servizio ad Arezzo. Il 18 febbraio era tornato in servizio. Ora abbandona il ruolo a Genova definitivamente

Dopo tre anni di servizio lascia il Comune di Genova il segretario generale e direttore generale Pasquale Criscuolo che, da venerdì prossimo, andrà a ricoprire gli stessi ruoli nel Comune di Parma.

«Ho vissuto a Genova tre anni di lavoro intensi, impegnativi ma nello stesso tempo esaltanti e gratificanti – dichiara Pasquale Criscuolo -. Ringrazio il sindaco Marco Bucci e l’amministrazione comunale con i quali ho avuto l’onore di condividere un’esperienza professionale straordinaria a servizio di una città meravigliosa. Sono grato all’intera struttura comunale, che considero di altissimo livello per la qualità e l’efficacia dell’azione amministrativa espressa, per l’incessante prezioso contributo fornito. Mi appresto con il medesimo entusiasmo, a intraprendere una nuova sfida nella città di Parma, sede più vicina alla residenza della mia famiglia, anch’essa ricca di storia, eccellenze e progettualità di ampio respiro. Portandomi sempre Genova nel cuore».

«Ringrazio Pasquale per il proficuo lavoro svolto in questi anni a servizio del Comune di Genova – dice il sindaco -. La sua professionalità e il suo impegno sono stati determinanti per il buon esito dei tanti processi amministrativi messi in moto dalla macchina comunale. Gli rinnovo nuovamente la mia stima e gli auguro i migliori successi professionali e una meritata serenità familiare».

