Giovedì 15 settembre penultima uscita di “Pedali nella Notte”, iniziativa organizzata dall’associazione

Sarà la volta delle crêuze di Levante che da Quinto portano fino a Sturla, antica viabilità di accesso alla città da oriente.

Appuntamento, come di consueto alle ore 21 in Piazza De Ferrari e per chi fosse già in zona alle ore 21,45 dal monumento di Quarto

