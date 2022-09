Arrestata la proprietaria del pitbull che ha azzannato bimba di 6 anni a Borgoratti

Era in stato di ubriachezza e ha anche opposto resistenza all’identificazione. In Valle Scrivia denunciata un’altra proprietaria di pitbull che ha morso una persona al volto

A Genova, quartiere Borgoratti, all’interno di un bar, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto una donna resasi responsabile di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti per sedare una lite scaturita allorquando il cane di proprietà della donna mordeva una bambina di sei anni che, successivamente sottoposta alle cure del caso presso l’ospedale Gaslini, riportava una prognosi di sette giorni. La donna, in evidente stato di ubriachezza, aggrediva verbalmente e fisicamente i militari, opponendo fattiva resistenza all’identificazione. L’arrestata, associata al carcere di Pontedecimo, dovrà rispondere anche dei reati di lesioni e malgoverno di animali.

Analogo fatto accaduto in Valle Scrivia ove i militari della Stazione Carabinieri di Busalla hanno denunciato una donna il cui cane di razza Pitbull, sfuggito al suo controllo, ha aggredito una donna ferendola al volto e provocandole lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. La proprietaria dovrà rispondere di lesioni personali ed omessa custodia e malgoverno di animali.

