Scattata alle 6 l’allerta gialla per temporali sul settore centrale della regione e i versanti padani sia di Ponente sia di Levante

Resterà in vigore fino alle 15 salvo ulteriori valutazioni di Arpal in mattinata

«L’allerta sarà in vigore fino alle 15.00; ulteriori valutazioni verranno, comunque sempre, effettuate alla luce della situazione meteo in atto e delle più recenti uscite della modellistica previsionale – spiegano all’Arpal -. Al momento non si registrano precipitazioni dopo che un nucleo precipitativo (mostrato nell’immagine radar sottostante delle ore 4.55) ha sostato a lungo davanti alle coste del savoneseı.

Sotto: l’immagine satellitare di Meteociel.fr

Mi piace: Mi piace Caricamento...