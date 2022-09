Piazza Rotonda, pitbull morde una bimba di 6 anni alla pancia. La piccola trasportata al Gaslini

È successo ieri sera prima delle 20:40 in piazza Rotonda, a Borgoratti. L’animale, senza museruola, era sfuggito ai proprietari

La bambina è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce Rossa di Sturla inviata dal 118 è trasportata al Gaslini in codice giallo, di media gravità per la ferita, che sarebbe di lieve entità, e per lo stato di shock

Il cane è stato trasportato al canile municipale di Monte Contessa. I Carabinieri indagano su eventuali responsabilità dei proprietari dell’animale.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...