Festival della Scienza, aperte la vendita di biglietti online con lo sconto

In attesa della ventesima edizione, la manifestazione apre la vendita online degli abbonamenti che danno l’accesso a tutti gli eventi del Festival a prezzi vantaggiosi. La promozione è valida fino al 20 settembre 2022. Le scuole potranno prenotare le visite al Festival a partire da mercoledì 21 settembre

Da giovedì 20 ottobre a martedì 1° novembre 2022 torna a Genova il Festival della Scienza, l’appuntamento che ogni anno riunisce in diverse sedi culturali genovesi migliaia di studenti e appassionati per partecipare a mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi speciali sulle principali tematiche e novità scientifiche del momento.

In attesa della ventesima edizione della manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica, il Festival della Scienza lancia per la prima volta una promozione Early Bird con due tipi di abbonamenti a prezzi scontati. Da oggi, lunedì 5 settembre 2022, sul sito www.festivalscienza.it è possibile acquistare l’Abbonamento Premium, che dà l’accesso a ogni evento per tutta la durata del Festival con prenotazioni gratuite e illimitate, al prezzo di 16.50€ (invece che 30€) e l’Abbonamento Standard, che dà l’accesso a ogni evento per tutta la durata del Festival con le prenotazioni a pagamento, al prezzo di 11.50€ (invece che 20€).

«Per la ventesima edizione, abbiamo deciso di fare un regalo al nostro pubblico – spiega la direttrice del Festival della Scienza Fulvia Mangili – soprattutto agli appassionati che ci seguono da tanti anni. In attesa della pubblicazione del programma, sarà già possibile acquistare due tipi di abbonamento, con la possibilità di venire al Festival per tredici giorni a poco più del prezzo di un biglietto giornaliero». La promozione Early Bird è disponibile sul sito web del Festival della Scienza fino a martedì 20 settembre 2022.

Il giorno seguente, mercoledì 21 settembre 2022, sarà pubblicato il programma della nuova edizione e, in contemporanea, sarà aperta la vendita online dei biglietti e degli abbonamenti a prezzo pieno. Anche i gruppi scolastici potranno prenotare le visite al Festival della Scienza a partire dallo stesso giorno tramite il call center al numero 010 8934340. Per le classi la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Ogni gruppo scolastico ha diritto a un massimo di tre prenotazioni gratuite al giorno. Il biglietto per le classi ha un costo di 9€ ed è valido per tutta la durata del Festival della Scienza. L’abbonamento per gli insegnanti accompagnatori è gratuito. Il Biglietto scuole e l’Abbonamento Insegnante consentono anche la fruizione individuale dell’intero programma del Festival, dal 20 ottobre al 1° novembre.

Gli orari del call center sono: dal 21 settembre al 19 ottobre, dal lunedì al venerdì ore 08:30 – 17; dal 20 ottobre al 1° novembre, dal lunedì al venerdì ore 08:30 – 19; sabato e festivi ore 09:30 – 19.

Tutti gli abbonamenti del Festival includono anche l’abbonamento alla piattaforma www.festivalscienza.online per un anno.

