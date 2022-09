Commerciante di via Buranello non forma i dipendenti, denunciato

L’uomo ha anche omesso di eseguire la valutazione dei rischi obbligatoria. Duemila euro di sanzioni pecuniarie

I militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 49enne titolare di esercizio commerciale in via Buranello, a Sampierdarena, per la violazione di alcune normative, nello specifico per la “mancata elaborazione della valutazione dei rischi e della formazione dei propri dipendenti”.

In copertina: foto d’archivio

