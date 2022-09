Tubo rotto a Marassi: allagamenti e molte utenze senz’acqua

Allagata all’1:30 la zona di piazzale Parenzo. Al lavori i tecnici Ireti. In molte case della zona la fornitura è ancora sospesa

Nella notte sul posto è intervenuta la Polizia locale perché l’allagamento aveva raggiunto proporzioni considerevoli e c’era pericolo per la viabilità e anche per consentire ai tecnici di lavorare in tranquillità e con lo spazio necessario a disposizione.

Molti utenti della zona si sono svegliati con i rubinetti a secco: è stato, infatti, necessario chiudere la mandata per procedere alla riparazione, ancora in corso.

