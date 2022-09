Spaccatura in facciata della scuola in via Opisso, intervengono i Vigili del fuoco

Per operare, i Vvf hanno avuto necessità di piazzare l’autoscala. Il traffico nel quartiere di Pegli è paralizzato

I pompieri stanno intervenendo per un distacco sulla facciata della scuola elementare Giovanni Pascoli, all’incrocio tra via Opisso, via Pallavicini e via Parma. È necessario mettere in sicurezza l’intonaco ed evitare che cada sui passanti.

Inevitabili i problemi per la viabilità.

