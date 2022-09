Nella notte brucia rimessaggio di barche a Sturla. residenti della zona evacuati, strade chiusa per due ore

All’interno della struttura presenti taniche di benzina, batterie al litio, plastica. Sono intervenuti in forze i Vigili del fuoco per circoscrivere il pericolo di esplosioni e, quindi, spegnere l’incendio. Operazioni ancora in corso

Sul posto anche la Polizia locale. Via Tabarca e via del Tritone sono rimaste chiuse dalle 5:30 alle 7:15. I Vigili del fuoco stanno continuando a lavorare per estinguere completamente le fiamme. Nella notte erano stati evacuati i residenti di alcune case della zona per difenderli dal fumo.

La centrale operativa dei Vigili del fuoco ha inviato tre squadre, tre autobotti per un totale di più di venti unità VVF.

Ingenti i danni. Si indaga sulle cause del rogo.

