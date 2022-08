Valpolcevera: fulmine colpisce centralina Enel, appartamento a fuoco

In via Trensasco distacco di massi caduti sulla carreggiata

In via Mainoso, al civico 21, i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un appartamento causato da un fulmine che ha colpito la centralina Enel. Le fiamme sono state spente. Nessun ferito. Sul posto anche la polizia locale.

In via Trensasco, in un tratto ancora all’interno del Comune di Genova già oggetto di interventi tempo addietro e dove è ancora presente un semaforo di cantiere per regolare il senso unico alternato, i Vigili del fuoco sono intervenuti per il distacco di alcuni massi caduti sulla carreggiata. I Vvf hanno chiesto anche l’intervento del geometra della Pubblica incolumità del Comune e della Polizia locale. In via di definizione i provvedimenti da adottare.

In copertina: foto d’archivio

