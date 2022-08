I Carabinieri denunciano quarantanovenne

I carabinieri della Stazione di Camogli, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato M.S., 49enne, italiano residente in Svizzera, incensurato, il quale durante la notte scorsa, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche ha danneggiato 35 veicoli in regolarmente parcheggiati.

