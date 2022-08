Svuotano gli estintori all’interno del centro minori di vico Bottai, caos al Molo

Alle 3:45 gli abitanti hanno chiamato il 112 per i rumori esterni al Centro Accoglienza minori Massoero. Il rumore, ha accertato la Polizia locale inviata, era dovuto al fatto che i ragazzi erano per strada perché evacuati a seguito dell’utilizzato estintori ed idranti all’interno dei locali che erano per quello diventati temporaneamente inagibili

Il responsabile della struttura, nel frattempo, chiamato la polizia di Stato che, considerato che il problema era di ordine pubblico, ha preso in carico l’intervento.

Dei 19 ospiti, 3 risultavano assenti a quell’ora di notte.

Alle ore 4:50 sono intervenuti i vigili del fuoco che di comune accordo con i funzionari di Polizia hanno stabilito una provvisoria sistemazione dei minori ancora presenti in struttura (a quel punto solo 9 su 19 censiti) presso una parte del complesso non contaminata dal materiale estinguente.

Successivamente è giunta sul posto il personale della Scientifica della Polizia per gli accertamenti del caso.

Poco prima delle 6 è anche arrivata sul posto la responsabile dell’ufficio cittadini senza territorio del Comune.

Sette le persone soccorse dal 118 per l’intossicazione causata dalle sostanze “sparate” all’interno. Due quelli trasportati in ospedale, uno in codice giallo al San Martino, l’altro in codice verde al Galliera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...