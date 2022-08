Genova Jeans, sempre più probabile lo spostamento al 2023 della nuova edizione

Sulla pagina dell’evento la data è ancora quella, sovrapposta ai Rolli Days, che tanti malumori ha causato quando è comparsa a sorpresa sui Social e Candiani, partner dell’iniziativa dallo scorso anno, ha recentemente lanciato su Instagram un post che la dà per imminente e certamente nel 2022. Le cose, però, starebbero diversamente

Sopra: il post di Candiani su Instagram e le date che compaiono sulla pagina Facebook di Genova Jeans

A un mese e mezzo dall’avvio della manifestazione (cioè quando la promozione dell’evento dovrebbe essere partita da mesi, come, in coerenza con la prima edizione, non è avvenuto nemmeno questa volta), ci sarebbe ben poco di pronto e dopo il fiasco della prima edizione proporne un’altra precaria non sarebbe una grande idea. La patron dell’iniziativa, Manuela Arata, tra l’altro, è candidata alle elezioni politiche per Italia Viva nelle fila del Terzo Polo. Difficile dedicarsi alla campagna elettorale e a costruire un’iniziativa che, al momento, sarebbe poco più che abbozzata.

Nei corridoi di Tursi lo spostamento dell’evento lo si dà per certo ormai da settimane e il post di Candiani Denim su Instagram, comparso appena cinque giorni fa, ha spiazzato coloro che parlavano di nuove date ad aprile e della mostra delle opere dei giovani artisti “spostata” a impreziosire il fuori salone del Nautico a cui di culturale pare sia rimasto davvero poco, niente più di una mostra di arte contemporanea di una galleria privata.

Il post di Candiani dice: «Pronti per GenovaJeans 2022?⁠ Noi lo siamo! E in attesa della seconda edizione della manifestazione incentrata sul futuro sostenibile del jeans, che si terrà dal 14 al 16 ottobre, vogliamo rivivere quanto accaduto l’anno scorso».

La telenovela Genova Jeans e, dunque, destinata a continuare. Il nuovo tormentone è tutto dedicato alla data in cui si terrà la manifestazione che, comunque, come si è detto, non ha goduto di promozione in tempi debiti nemmeno questa volta.

