Ai Giardini Luzzati Tonino Carotone e l’aperi-cannabis

Una serata dedicata all’esibizione live del cantante spagnolo e ai «benefici dei prodotto nati da questa pianta»

«Ultimamente senti tanto parlare di Cannabis e Canapa vorresti capire come funziona e se può aiutarti per i tuoi disturbi o per il tuo equilibrio psicofisico? Non ne hai mai sentito parlare, ma ti incuriosisce l’idea di approfondire le tue conoscenze su questa pianta? Il 27 agosto ai giardini Luzzati di Genova proponiamo un’esperienza unica nel suo genere per provare sulla tua pelle i benefici dei prodotti nati da questa pianta» dicono gli organizzatori

Ecco il programma

16-18 EXPlora CBD Experience

18.00 Workshop Cucina

18.00 AperiCannabis

19:30- 20:20 Radio OpenAir

E dalle 20.30 in piazza il concerto di Tonino Carotone, cantautore spagnolo da sempre innamorato della musica italiana. Ha raggiunto il successo nel 2000 con il brano intitolato “Me cago en el amor”.

L’ingresso è libero.

Per saperne di più sul programma della giornata (per alcune attività è necessaria la prenotazione!):

https://www.facebook.com/events/1099940334252557

