Raffica di incidenti: coda in A10 fino a 4 km e in A26

In città, poco prima delle 9, una persona è stata soccorsa in codice giallo in via Cornigliano per le conseguenze di una caduta dalla bicicletta

In A10 (Km 11 – Direzione: Genova) coda di 4 km tra Arenzano e Genova Pra’ per incidente.

In A26 coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per incidente: poco dopo le 8:00 un uomo di 23 anni è stato soccorso in codice giallo all’altezza di Masone e trasportato all’ospedale di Voltri.

In A12 coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo per materiali dispersi da un mezzo in transito.

Stamattina incidenti anche in. città. Uno, alle 8:45, ha coinvolto una persona in bicicletta che, soccorsa dal 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Voltri.

Nella notte altri incidenti in autostrada. Alle 2:50 in A10 tra Pra’ e Arenzano, una persone è stata soccorsa in codice giallo e medicata sul posto. Sempre in A10, poco dopo la mezzanotte, un uomo di 49 anni è stato soccorso e trasportato al Villa Scassi.

Sulla strada provinciale 82, nella frazione Forca di Lumarzo, alle 4:50, due persone sono state soccorse in codice giallo e trasportate entrambe al San Martino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...