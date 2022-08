Bimba di 3 anni cade in un tombino e vola per un paio di metri. Trasportata al Gaslini

È successo poco prima delle 22:45 di ieri in corso Valparaiso, il lungomare di Chiavari. Una delle ipotesi è che il tombino era forse rimasto scoperto dopo i danni causati dal maltempo nei giorni scorsi

La bambina era sul lungomare con i genitori quando è caduta nel buco sulla strada. Forse le condizioni di luce non hanno permesso di vedere l’insidioso pericolo.

La piccola è stata soccorsa in codice rosso per dinamica (poi degradato a giallo, di media gravità) dall’auto medica Tango1 e dall’ambulanza della Croce Rossa di Chiavari, inviate dal 118, recuperata e, quindi portata all’ospedale Gaslini per le cure.

I Carabinieri indagano sul perché il tombino fosse privo della copertura e su come la bimba abbia fatto a cadere.

