San Colombano Certenoli, centauro ferito gravemente nello scontro con un’auto

Ferito anche uno dei passeggeri dell’auto, anche lui soccorso dal 118 e trasportato come il motociclista al pronto soccorso di Lavagna, ma in codice giallo

L’uomo, che ha 34 anni, è stato soccorso dall’auto medica Tango 1 e dell’ambulanza della Croce Verde Chiavarese (sezione di Carasco) inviate dal 118 mentre la persona in auto è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Cogorno.

Il ferito più grave è caduto a terra e ha riportato diversi traumi. Non è, comunque, in pericolo di vita. L’incidente è successo poco dopo le 17:30 in via Nicola Sturla, nella cittadina della Val Fontanabuona.

