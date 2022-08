Allontanato dalla casa di famiglia, torna a minacciare la madre. Arrestato dai Carabinieri

Si tratta di un trentenne. I CC, dopo aver risposto all’appello della donna nuovamente presa di mira dal figlio, hanno proposto e ottenuto dal Tribunale la custodia cautelare in carcere per il rischio di reiterazione del reato

I carabinieri della Stazione di Genova-Marassi hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo genovese di 30 anni perché colto in violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nel mese di febbraio scorso, i militari avevano allontanato d’urgenza il giovane dall’abitazione in cui conviveva con la madre, dopo ripetuti episodi di maltrattamenti e minacce nei suoi confronti. Nella giornata di ieri la madre segnalava tempestivamente al 112 la presenza del figlio nell’abitazione, in violazione del provvedimento di allontanamento, e pertanto i carabinieri, giunti tempestivamente in casa, procedevano a dichiarare in arresto il giovane ancora intento a recare molestie alla madre.

Immediatamente dopo la celebrazione del rito per direttissima, i carabinieri proponevano al Tribunale di Genova la misura della custodia cautelare in carcere per il reiterarsi del comportamento molesto, per cui il 30enne veniva associato alla casa circondariale di Genova-Marassi.

