Aggressioni, ubriachezza, assunzione di farmaci: il fine settimana è cominciato con una raffica di soccorsi

Le notti genovesi del fine settimana sono sempre più difficili. Le vittime sono quasi tutte giovanissime o addirittura minorenni

Alle 6:11 in via Pieragostini, poco lontano dalla Fiumara, è stato aggredito un ragazzo di 22 anni. Soccorso in codice rosso dall’auto medica Golf 4 e dall’ambulanza dei Volontari del Soccorso della Fiumara inviate dal 118, è stato trasportato in codice giallo (di media gravità) al Villa Scassi. Un’altra persona è rimasta vittima dell’aggressione, è stata soccorsa in codice giallo dalla Croce d’Oro di Sampierdarena e medicata sul posto.

Alle 5:27, in via Canevari, a San Fruttuoso, un uomo è stato soccorso dall’ambulanza inviata dal 118 per intossicazione etilica.

Tra le 4:49 e le 5:49 due ragazzi sono stati soccorsi nel piazzale Iqbal Masih, quello del terminal traghetti, davanti al centro commerciale (chiuso) e a una discoteca. Una quindicenne è stata soccorsa per intossicazione da farmaci, un venticinquenne per intossicazione etilica. La prima è stata trasportata dall’ambulanza della Croce Verde Genovese al Villa Scassi il secondo dall’ambulanza della Misericordia nello stesso ospedale. Entrambi erano in codice verde.

All’1:03 in corso Montegrappa, a San Fruttuoso, una persona in stato di forte ubriachezza è stata raccolta in codice verde dall’ambulanza inviata dal 118 e trasportata al San Martino.

