La Guardia Costiera salva 5 ragazzi su 2 tavole sup alla deriva

A 300 metri al largo di Murcarolo. Recuperati con la motovedetta

La Sala Operativa della Guardia Costiera di Genova, nel pomeriggio odierno ha coordinato un evento di ricerca e soccorso di 5 ragazzi di età compresa tra i 14 e 16 anni a bordo di due tavole S.U.P. in difficoltà ad una distanza di circa 300 metri dalla costa in località “Murcarolo” – Genova Nervi.



Dal momento della segnalazione ricevuta per telefono da parte di un bagnante presente sulla spiaggia, la ricerca è stata immediatamente condotta attivando il dispositivo di emergenza che ha visto coinvolta la motovedetta dipendente S.A.R.-Search and Rescue CP 830-.



I bagnanti sono stati individuati e recuperati a bordo della motovedetta.

La Guardia Costiera sconsiglia l’utilizzo di tali natanti in caso di condizioni meteomarine non ottimali come quelle in atto.

