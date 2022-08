Furto con strappo a passeggero di un bus, ladro inseguito e preso dalla Polizia locale

È successo questa mattina alle 6 a Sampierdarena. Gli agenti della pattuglia del 2º Distretto del’Unità territoriale Centro Ovest sono rimasti feriti a seguito della resistenza dell’uomo

I due agenti della pattuglia notturna, quasi a fine turno, sono stati richiamati dalle grida della persona derubata e non ci hanno pensato un attimo: hanno rincorso il ladro per le vie di Sampierdarena intorno a piazza Modena.

Durante l’operazione, gli agenti hanno subito lesioni e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso.



L’uomo fermato è stato portato nella sede della polizia locale di piazza Ortiz per l’identificazione presso il reparto di fotosegnalazione del reparto Giudiziaria a cui seguirà l’arresto per il furto con strappo in flagranza e la resistenza con lesioni a pubblico ufficiale.

