Meteo Arpal: nubi e schiarite. Possibili isolati rovesci o temporali

Previsione per venerdì 12 agosto 2022

Al mattino nubi irregolari alternate a schiarite, possibili isolati rovesci o temporali su Centro-Ponente. Nel corso della giornata instabilità sui rilievi, in possibile estensione alla costa la sera per l’arrivo di un nucleo di aria fredda in quota

Temperature: in calo specie le massime. A Genova tra 25 e 31 gradi.

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: deboli/moderati da ESE, in calo al pomeriggio; brusco rinforzo serale da NE

Mare: poco mosso, localmente mosso nelle ore centrali su Centro-Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – bassa probabilità di temporali forti.

[Sotto: le previsioni per i prossimi giorni]

Previsione per sabato 13 agosto 2022

Residua instabilità nelle prime ore con possibili temporali in allontanamento verso il mare aperto, ampie schiarite già in mattinata grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico. Locale instabilità pomeridiana sui rilievi, specie quelli alpini

Temperature: in calo le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: moderati o loc. forti da NNE su Centro-Ponente, brezze dal pomeriggio

Mare: poco mosso, localmente mosso sui capi di Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – bassa probabilità di temporali forti.

Tendenza

