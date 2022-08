Cerimonia di ricordo dei caduti del Morandi, cambiano i percorsi dei bus

Linee 7 e 8. Variazioni al servizio domenica 14 agosto

Amt informa che, a seguito della temporanea chiusura al transito veicolare di un tratto di via Fillak, a partire dalle ore 9.30 di domenica 14 agosto e fino a cessate esigenze, le linee 7 e 8 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

• Linea 7

Effettuerà servizio sulla tratta Pontedecimo – Brin Metropolitana

Direzione Brin: i bus, giunti in via Jori, proseguiranno per via Brin dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione Pontedecimo: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di Brin, proseguiranno per via Canepari dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 8

Effettuerà servizio sulla tratta via Avio – via Fillak

Direzione via Fillak: i bus, giunti in via Fillak, effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito altezza via Capello. Direzione via Avio: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fillak, proseguiranno per la stessa dove riprenderanno regolare percorso.

