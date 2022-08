Meteo Arpal: ancora caldo e temperature in aumento in attesa dei temporali di venerdì

Previsione per martedì 9 agosto 2022

Scenario meteorologico pressoché invariato. Prevediamo un’altra giornata di sole, appena disturbato da cumuli pomeridiani sui rilievi associati a rari piovaschi.

Temperature: stazionarie o in aumento. Tra 25 e 34 gradi.

Umidità: su valori bassi

Venti: deboli o moderati settentrionali, brezze costiere anche tese

Mare: poco mosso, a tratti mosso su Capo Mele

Segnalazioni di Protezione Civile – Disagio per caldo

[Sotto: la previsione per i prossimi giorni]

Previsione per mercoledì 10 agosto 2022

Deboli infiltrazioni di aria umida ed instabile portano addensamenti in intensificazione in un contesto ancora in prevalenza soleggiato. Isolati rovesci pomeridiani nell’interno, più probabili a Ponente

Temperature: stazionarie

Umidità: su valori bassi

Venti: deboli o moderati settentrionali, locali brezze anche tese

Mare: Poco o localmente mosso a Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – Disagio per caldo

Tendenza

