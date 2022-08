Meteo Arpal: possibili nuovi rovesci nel pomeriggio nell’interno. Soleggiato sulla costa

Previsione per lunedì 8 agosto 2022

Possibili rovesci o temporali per una residua instabilità nella notte e nuovamente al pomeriggio, più probabili sui rilievi; non si escludono locali interessamenti della costa in un contesto comunque soleggiato con passaggi di qualche nube medio-alta

Temperature: in prevalenza stazionarie. A Genova tra 24 e 31 gradi.

Umidità: su valori medi

Venti: moderati settentrionali fino al mattino, poi deboli con locali brezze

Mare: localmente mosso al mattino sul Centro-Ponente, poi ovunque poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – disagio per caldo sul versante marittimo

Tendenza

