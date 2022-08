Portofino, crolla il soffitto della camera da letto. Una famiglia evacuata

Sul posto, alle 4 del mattino, sono intervenuti i vigili del fuoco

Quattro le persone che sono state evacuate dall’abitazione in attesa di ulteriori verifiche sulla causa del crollo e sulle condizioni dell’appartamento, Gli sfollati hanno trovato ospitalità presso parenti o amici e il Comune non ha dovuto cercare una sistemazione provvisoria per loro.

Pezzi del soffitto sono caduti sul pavimento di una delle camere da letto della casa, per fortuna senza finire proprio sul letto dove i residenti stavano dormendo. Per loro, comunque, una gran paura e il timore che avvenissero altri distacchi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...