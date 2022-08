Due violenze sessuali a minori in due giorni, alla Fiumara e a Nervi

Nel primo caso, vittima sarebbe un ragazzino di 15 anni (il presunto responsabile, un ventenne, è già stato denunciato), nel secondo una ragazza di 16. In questo caso, la Polizia non ha ancora individuato il responsabile e ha acquisito i video delle telecamere della zona

Il ragazzino ha denunciato che un ventenne conosciuto sul bus e con cui sarebbe poi andato al centro commerciale avrebbe abusato di lui nei bagni della struttura commerciale di Sampierdarena. Il quindicenne, convinto da un’amica, si è poi rivolto alla Polizia. Il ventenne, identificato, è stato denunciato per violenza sessuale.

Il secondo caso denunciato sarebbe avvenuto ieri sera a Nervi. La ragazzina ha raccontato di essere stata trascinata in un vicolo da un ragazzo suo coetaneo o poco più giovane di lei che poi le avrebbe usato violenza. La sedicenne avrebbe poi chiesto aiuto in un pubblico esercizio della zona. Sono arrivate le volanti di Polizia che, però, non hanno trovato l’autore dell’abuso. La Polizia ha acquisito i filmati delle telecamere della zona per risalire all’identità del ragazzo.

In copertina: foto di repertorio

