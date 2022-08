Cede la carreggiata, chiusa via San Benedetto in direzione ponente

In attesa dell’intervento (che si prefigura non velocissimo, ma la tempistica di potrà sapere solo dopo le verifiche dei tecnici) anche i bus cambieranno percorso

A causa cedimento sulla carreggiata, viene interdetto il transito in via San Benedetto direzione ponente. Sul posto la pattuglia della Polizia locale del 2º Distretto (Unità territoriale Centro) in attesa dell’intervento tecnico.

Anche Amt dovrà cambiare il percorso dei bus.

Articolo in aggiornamento

