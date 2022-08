Aggredito e rapinato in piazza Porticciolo a Pegli alle 4:45 del mattino

La vittima è straniera. È stata soccorsa da un medico di passaggio che, per fortuna, parla l’arabo ed è riuscita a capire cosa fosse successo e a chiamare i soccorsi che hanno portato l’uomo ferito al Villa Scassi

I due aggressori si sono scagliati contro il ragazzo, che ha 25 anni e, dopo averlo aggredito provocandogli lesioni al volto, gli hanno rubato il cellulare. Poi sono fuggiti. La vittima non sapeva nemmeno come chiedere di essere soccorso visto che non parla la nostra lingua. Per fortuna è passato di lì un medico che parla l’arabo. Ha soccorso l’uomo ferito e ha chiamato lui i soccorsi.

L’uomo aggredito è stato soccorso dalla Croce Verde Praese inviata dal 118 che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo, di media gravità. Delle indagini si occupa la Polizia di Stato che potrà contare sulle immagini delle telecamere pubbliche e private della zona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...