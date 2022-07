Covid, oggi 10 decessi registrati. Aumentano di nuovo gli ospedalizzati

Diminuiscono, invece, i contagiati: 212 in meno i positivi totali rispetto a ieri, ma i nuovi positivi delle ultime 24 ore sono ancora moltissimi: 1.711. Le persone decedute non sono morte tutte nelle ultime ore: sono stati registrati casi dall’11 luglio

I deceduti hanno età variabili tra i 77 e i 94 anni. Tre quelli morti nella giornata di ieri. Per quanto riguarda le persone ricoverate per o con il Covid, l’aumento è di 5 unità rispetto a ieri. Sono 11 le persone in terapia intensiva.

