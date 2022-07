Meteo Arpal: lieve calo della temperatura, ma aumenta l’umidità

Previsione per giovedì 21 luglio 2022

Soleggiato con addensamenti pomeridiani sui rilievi. In serata un parziale cedimento dell’anticiclone sull’Europa centro-occidentale favorisce l’instaurarsi di un debole flusso meridionale con addensamenti irregolari di nubi basse su Centro-Ponente

Temperature: in lieve calo, specie le massime sulla costa, ma più afoso. A Genova tra 27 e 33 gradi.

Umidità: su valori medi

Venti: deboli o loc. moderati in rotazione ciclonica, meridionali al pomeriggio

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – elevato disagio fisiologico per caldo

[Sotto: le previsioni per i prossimi giorni]

Previsione per venerdì 22 luglio 2022

Al mattino addensamenti irregolari di nubi basse su Centro-Ponente, in diradamento nel corso della giornata e nuovamente più fitti dalla sera. Per il resto in prevalenza soleggiato con transito di velature tra il pomeriggio e la serata

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli meridionali, locali rinforzi pomeridiani sui rilievi

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – moderato disagio fisiologico per caldo

Tendenza

