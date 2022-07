Guida ubriaco e provoca un incidente. Denunciato dai Carabinieri

Il quarantenne aveva 3,4 grammi di alcol per litro di sangue, una concentrazione che normalmente ha effetti sul fisico gravissimi: stato di incoscienza e probabile ingresso in stato comatoso

I carabinieri di Savignone hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 40 enne gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo in via Roma a Montoggio, alla guida di una autovettura di proprietà della madre, perdeva il controllo del mezzo collidendo con un veicolo regolarmente parcheggiato. A seguito dell’incidente i militari accertavano, mediante l’etilometro, che il conducente aveva un tasso alcolemico pari a g/l 3.40. La patente di guida veniva naturalmente ritirata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...