Controlli della Polizia locale in piazza Acquaverde, 7 persone sanzionate per bivacco e abbandono rifiuti

Gambino: «Per la sicurezza dei cittadini, che spesso ci segnalano queste situazioni, e per l’immagine turistica della città è nostro dovere intervenire per ristabilire il decoro, quindi anche la sicurezza percepita e il rispetto delle regole»

Operazione anti degrado questa mattina nei giardini di piazza Acquaverde, davanti alla stazione ferroviaria di Principe. La Polizia Locale è intervenuta e ha allontanato un gruppo di sette persone che bivaccavano con tende in modo irregolare nell’area. Sette persone sono state sanzionate per bivacco e abbandono dei rifiuti. In seguito è intervenuto il personale di Amiu che ha provveduto alla bonifica dell’area

«In questo periodo estivo – spiega l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino – purtroppo si verificano casi di bivacchi anche in prossimità di luoghi turistici e di passaggio. Per la sicurezza dei cittadini, che spesso ci segnalano queste situazioni, e per l’immagine turistica della città è nostro dovere intervenire per ristabilire il decoro, quindi anche la sicurezza percepita, e il rispetto delle regole. La nostra città ha tante zone verdi e giardini che in questo periodo di calura estiva possono essere un luogo di ritrovo e di refrigerio per famiglie e anziani, che hanno il diritto di fruire delle aree in sicurezza».

Mi piace: Mi piace Caricamento...