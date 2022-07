Oggi Don Gallo avrebbe compiuto 94 anni. Un murale dedicato a lui ai Giardini Luzzati

La forza comunicativa della street art per ricordare tre importanti protagonisti della storia cittadina: don Andrea Gallo, la Nave Scuola Garaventa e l’astronomo e matematico Giovanni Battista Baliano

Sono stati inaugurati questo pomeriggio i “murales di arte pubblica”, realizzati dall’artista genovese Web3, che renderanno ancora più colorato vico di Mezzagalera, ovvero la salita che conduce da piazza delle Erbe ai Giardini Luzzati.

Un omaggio a Don Andrea Gallo nel giorno del suo compleanno: il “prete di strada”, fondatore e animatore della Comunità di San Benedetto al Porto, era nato il 18 luglio 1928 e proprio oggi avrebbe compiuto 94 anni. Un filo rosso lo unisce, inoltre, alla Nave Scuola Garaventa, anch’essa soggetto di un murale: il sacerdote genovese ricoprì, infatti, tra le mille esperienze della sua vita, il ruolo di cappellano di bordo.

L’iniziativa è stata realizzata da Progetto Centro Storico, il patto di sussidiarietà per il Sestiere del Molo sottoscritto con il Comune di Genova, in collaborazione con la Comunità di San Benedetto al Porto, la cooperativa Il Ce.Sto., i Giardini Luzzati e con l’Istituto Comprensivo Centro Storico, diretto da Michael Pedrelli.

I Murales appena inaugurati fanno parte di un progetto di arte pubblica che intende portare colore e bellezza per valorizzare il cuore della città, a cominciare da uno dei suoi capisaldi, ovvero la scuola. Non solo l’istituto di vico di Mezzagalera porta i nomi importanti – Don Gallo, Garaventa e Baliano – ma caratterizza anche l’identità di uno spazio pieno di storia. Simbolicamente, è proprio nella scuola che si possono ritrovare le radici di un modo inclusivo e solidale dello stare assieme.

Ribadisce il legame con la città pure l’artista autore delle opere, anch’egli genovese. Web3, tag di Andrea Castagnino, nato nel 1989, proprio nel capoluogo ligure ha mosso i suoi primi passi nel graffitismo. Dopo il diploma in grafica pubblicitaria all’Istituto Vittorio Emanuele-Ruffini, conseguito nel 2008, Web3 ha continuato la sua ricerca artistica sperimentando tecniche diverse. Ha all’attivo la partecipazione a diversi eventi nazionali e internazionali: fra questi il Meeting of Style e il National Winter Rally per Harley Davidson. Ha collaborato, fra le tante, con la galleria d’arte genovese Satura.

Mi piace: Mi piace Caricamento...