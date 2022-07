Scontrato dai cinghiali sulle alture di Bolzaneto, 76enne cade a terra. Soccorso e trasportato in ospedale

L’uomo stava percorrendo via Campodonico, poco più di un sentiero nei boschi, quando è stato colpito e fatto cadere da alcuni ungulati che procedevano in branco

È successo poco dopo le 10:30 di questa mattina, quando l’anziano stava camminando non lontano da casa. Non risulta che i cinghiali lo abbiano morso come, invece, è successo qualche giorno fa a una donna che stava cenando su una spiaggia del levante. In quel caso, gli ungulati erano stati attirati dall’odore del cibo e per assicurarselo uno di loro non aveva esitato a mordere la signora, finita poi al pronto soccorso.

Oggi il malcapitato pedone, soccorso dalla Croce Azzurra di Fegino inviata dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Al di là dell’infortunio, non si può certo dire che si tratti di un caso di invasione della città da parte degli animali: via Campodonico (nella foto) è, infatti, poco più di un sentiero in mezzo ai boschi dove si incontra, lungo il percorso, qualche casetta indipendente nel verde.

