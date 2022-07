Spaccata nel negozio Vertical No Limits in via di Scurreria

Il bottino sarebbe di due paia di scarpe. Ingenti i danni. È successo alle 5 di questa mattina nel centro storico, a pochi passi dalla Cattedrale e all’angolo con Campetto

Centro storico sempre meno sicuro. Questa volta a fare le spese dell’ennesimo atto delinquenziale è un negozio, quello di Vertical No Limits che fa angolo tra Campetto e via di Scurreria. Qualcuno ha infranto la vetrina per appropriarsi di alcuni oggetti esposti, pare si tratti di due paia di scarpe.

Per rompere il vetro è stata usata la base di un ombrellone trafugata in qualche dehors della zona.

In questi giorni, in zona. altri commercianti della zona hanno trovato la serranda danneggiata da chi aveva tentato di forzarla senza riuscirci.

Sul posto c’è la Polizia di Stato. La Scientifica sta effettuando i rilievi.

