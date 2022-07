Iren, dal 18 luglio si amplia l’orario di riapertura al pubblico. Ecco quando si potrà accedere

L’azienda: «L’ampliamento del servizio è stato pensato in particolare per dare la possibilità di accesso in paura pranzo e prima dell’ingresso al lavoro: nonostante si stia andando sempre più verso la digitalizzazione dei servizi, Iren crede infatti ancora fortemente che il contatto diretto con il cliente sia di fondamentale importanza e rappresenti un valore aggiunto»

Dal giorno 18 luglio 2022 lo store Iren di Genova in Via SS. Giacomo e Filippo 9 amplierà l’orario di apertura al pubblico secondo la seguente modalità:

dal lunedì al venerdì ore 08.00 – 17.30 (con orario continuato)

sabato ore 8.30 – 12.30

«Il nuovo orario è stato stabilito in piena coerenza con i valori del Gruppo, il quale da sempre considera il contatto diretto con il Cliente un elemento distintivo dell’Azienda – dicono ad Iren -. Presso lo store il cliente ha la possibilità, oltre che di accedere alla gestione delle pratiche di luce, gas e acqua e alla sottoscrizione di nuove offerte, di visionare la vasta gamma di prodotti proposti da IrenLuce Gas e Servizi, dalla smart home alla mobilità elettrica a zero emissioni. Inoltre, è possibile ottenere consulenza per l’efficientamento energetico con proposte di apparecchi per la climatizzazione e riscaldamento di ultima generazione, visionabili direttamente presso il negozio, con possibilità di avere la sostituzione accedendo allo sconto in fattura».

