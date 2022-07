Risale da un immersione e muore sulla barca nelle acque davanti all’aeroporto

I soccorsi sono stati chiesti immediatamente perché il sub ha chiesto aiuto appena risalito a bordo, ma, nonostante i soccorsi, è arrivato senza vita al pronto soccorso del San Martino dove era stata approntata la camera iperbarica

L’uomo, un turista tedesco che si era appoggiato a un diving locale, è stato soccorso dal 118 che ha inviato i medici e ha allertato la Capitaneria di porto e i Vigili del fuoco per il trasporto in elicottero. Non è, però, sopravvissuto.

Il corpo è stato trasferito all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il sostituto procuratore Francesco Cardona ha aperto un fascicolo.

In copertina: sub in una foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...