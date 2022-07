Giovedì ai parchi di Nervi “Cuba Vibra!”, prima assoluta in Italia e unica data nel nostro Paese

Nervi Music Ballet Festival 2022, giovedì 14 luglio, alle 21:15, a Villa Grimaldi Fassio, lo spettacolo con Lizt Alfonso Dance Cuba. Coreografie di Lizt Alfonso e di Diana Fernández / Yadira Hernández

Musiche Yuniel Rascón / Efraín Chibás / Dayron Echevarría/ Ernesto Hermida / Juan Pablo Solas / Carlos Alfonso / Consuelo Velázquez / Osvaldo Farrés / Lizt Alfonso

Costumi Erick Grass / Oscar de la Portilla / Lizt Alfonso

Sound design Armando G. Sin

Luci Juan Carlos Coello

Prima assoluta in Italia

Unica data italiana

Cuba canta, danza, vive. In prima assolita in Italia, e unica data italiana al Nervi Music Ballet Festival 2022 giovedì 14 luglio 2022, la compagnia Lizt Alfonso Dance Cuba presenta Cuba Vibra! un allestimento suggestivo, colorato e dinamico, un viaggio attraverso Cuba, le sue radici, le sue danze e la sua musica di cui sono protagonisti, con movenze precise e ineffabili cadenze, i generi della bulerías, seguidilla, chachachá, mambo, rumba, conga, bolero, feeling, e tutti i ritmi che facendo vibrare il cuore colmano l’animo di gioia.

Con oltre 40 tournée in 5 continenti, oltre 20 nazioni, oltre 200 città, dal Canada alla Nuova Zelanda, dalla Cina al Perù la Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) è diventata una delle più prestigiose compagnie nel mondo della danza internazionale. La fondatrice, Lizt Alfonso è rinomata per la sua tenacia, sobrietà e il suo stile caratterizzato dalla contaminazione e della fusion di linguaggi diversi.

La compagnia Lizt Alfonso Dance Cuba è un’espressione dello spirito genuino di Cuba, un originale combinato dei generi del Flamenco, del balletto classico e contemporaneo con ritmi spagnoli e afro-cubani. Questa particolare specializzazione, che la critica ha riconosciuto quale “unica e differente”, si manifesta musicalmente nella performance di un gruppo cubano di 8 elementi oltre a un ensemble di 17 danzatori, che fondono il balletto e le danze latine assieme al mistero, alla passione, al ritmo e alla musica di Cuba.

La LADC è stato il primo gruppo cubano ad esibirsi a Broadway al rinomato New Victory Theater e da allora si esibisce negli Stati Uniti, in Canada, Spagna, Francia, Germania, Nuova Zelanda, Egitto, Qatar, Sud Africa, Bahrain, Cina, Olanda, Belgio, Messico, Colombia. La compagnia è stata premiata con il Distinction for National Culture of Cuba; Dora First Prize of the Canadian performing arts nella categoria Best Choreography, nel 2008; con il Primio premio per la Coreografia dello National Union of Writers and Artists of Cuba (UNEAC / 2006 and 2008) e il Premio della Fondazione degli Cuban Artists of New York, 2001.

BIOGRAFIE

La Lizt Alfonso Dance Company (LADC) è la compagnia di ballo più celebre di Cuba, i cui spettacoli riscuotono sold out e standing ovation ovunque. Acclamata in centinaia di teatri in tutto il mondo, i suoi spettacoli sono apprezzati da ogni tipo di pubblico e ricevono ottime recensioni, partecipando ai più importanti festival, rassegne di danza e cartelloni teatrali internazionali. La compagnia ha un suo stile unico, creato dalla sua fondatrice e coreografa, Lizt Alfonso, che dispiega la ricchezza della cultura cubana in una forma inedita, che nasce dalla fusione di più stili. Tra le venue registrate dalla compagnia il City Center (New York), il New Victory Theatre (Broadway), lo Shanghai Oriental Art Center (Cina), il Teatro Oude Luxor di Rotterdam (Paesi Bassi), Thalia di Amburgo (Germania), il Teatro dell’Opera del Cairo (Egitto), la Place des Arts Montréal (Canada), il Royal Alexandra Theatre (Canada), il Teatro dell’Opera di Tell Aviv in Israele, l’Auditorium Nazionale di Città del Messico, nonché il Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, sede degli spettacoli cubani. Ha inoltre partecipato a importanti festival ed eventi internazionali come il Central Park Summerstage Festival di New York, il Festival delle arti e della creatività Luminato Toronto, il Fall for Dance Festival del New York City Center, il Guggenheim Museum di New York, l’Anno della Cultura 2016 Cina-America Latina e Caraibi, Pechino, Cina, e il Festival della Primavera della Cultura del Bahrein, tra molti altri. La qualità, l’eleganza e l’unicità dei suoi spettacoli, ha permesso alla LADC di esibirsi quale prima compagnia cubana alla cerimonia dei Latin Grammy Awards presso l’MGM Grand Garden Arena, a Las Vegas, nel 2015. La compagnia è protagonista di uno dei video più visti della storia di Youtube, il celebre brano Bailando di Enrique Iglesias. Su richiesta del Comitato presidenziale per le arti e le scienze umane degli Stati Uniti, la First Lady Michelle Obama ha consegnato personalmente a Lizt Alfonso l’International Honor Award per il suo straordinario lavoro educativo e sociale di cui hanno beneficiato migliaia di bambini e adolescenti, in una cerimonia tenutasi alla Casa Bianca, nel 2016. La LADC è oggi un’istituzione culturale forte, che non solo produce spettacoli, ma ha anche una propria scuola di danza con oltre mille studenti all’anno, di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti, incluso un balletto per bambini e giovani. Tutto questo, e altro ancora, definisce Lizt Alfonso Dance Cuba, una compagnia che da oltre 25 anni promuove la “fusion” come uno stile distintivo che la contraddistingue a livello internazionale: un fenomeno sociale che tende continuamente a espandersi, sin dal giorno in cui la compagnia è nata, nel 1991.

Fondatrice della Lizt Alfonso Dance Cuba, regista, coreografa, docente, Ambasciatrice di buona volontà dell’UNICEF, eletta dalla BBC tra le 100 donne più influenti del 2018 e Ambasciatrice del Fondo per le arti cubane, imprenditrice, perseverante e carismatica, Lizt Alfonso aveva un sogno chiaro fin da piccola: fondare la propria compagnia di danza e portarla in tutto il mondo. Quel sogno è diventato realtà quando, nel 1991, all’età di 23 anni, ha fondato la Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC), compagnia residente al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, che è diventata una delle più apprezzate e prestigiose compagini di danza e musicale, per il suo stile inedito che presenta una fusione di stili inedita. Pluripremiata per le sue creazioni coreografiche e riconosciuta per la sua abilità artistica, la sua tenacia, la sua semplicità e la sua professionalità, Lizt Alfonso ha debuttato nel mondo dell’arte all’età di quattro anni, frequentando il suo primo corso di danza classica. Da allora, la sua formazione è avvenuta presso la Scuola Nazionale Cubana di Balletto e le accademie di danza spagnole, le scuole di teatro di danza e folclore fino a quando si è laureata in teatro all’Università delle arti dell’Avana (ISA) nel 1990. Ha ideato, coreografato e diretto tutti gli spettacoli messi in scena dalla LADC. Sotto la sua guida, la compagnia si è esibita su centinaia di palcoscenici in tutto il mondo, partecipando ai più importanti festival di danza, in cartelloni istituzionali dedicati alla danza e al balletto, nonché in teatri commerciali. La sua visione e perseveranza hanno portato la LADC a essere la prima compagnia di danza cubana ad essere ospite delle stagioni del New Victory Theatre. È stata invitata a illustrare il suo processo creativo e realizzativo del suo lavoro alla serie Work and Process al Guggenheim Museum di New York e ha portato la LADC al Fall for Dance Festival nel New York City Centre e al Festival Luminato di Toronto, tra molti altri. Ha sviluppato una nuova linea di intrattenimento, creando musical di danza dalle teniture straordinariamente lunghe, come il suo spettacolo Vida al Royal Alexandra Theatre di Toronto e “Amigas” al Thalia Theatre di Amburgo. Ha presentato la LADC come la prima compagnia di danza cubana alla cerimonia dei Latin Grammy Awards nel 2015, all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. È coreografa del videoclip della celebre canzone Bailando di Enrique Iglesias, uno dei video più visti in asoluto su Youtube. È tra le tre giurate di Bailando en Cuba il programma televisivo più visto dedicato al concorso di danza cubana. È membro della giuria del Grand Prix Danza Activa, International Dance Competition, tenutosi a Panama City e del Ballet Beyond Borders negli Stati Uniti. Il suo prestigio e la sua popolarità le valgono regolarmente inviti a eventi speciali e a importanti programmi televisivi. È acclamata in veste di direttore artistico di gala speciali e multidisciplinari commissionate dai vertici di istituzioni e organizzazioni internazionali, leader mondiali, e di eventi speciali come l’apertura del Festival del cinema dell’Avana; il Galà di ballo per il Re di Spagna, tra tanti altri.

La sua costante dedizione all’educazione dei bambini e dei giovani ai migliori valori umani e artistici l’ha portata a fondare e dirigere una propria Scuola di Danza, Balletti per Ragazzi e Giovani, nonché Corsi Estivi e Concorsi di Coreografia, tutti con il proprio sigillo, fornendo educazione e speranza alle giovani generazioni. Quale risultato di questo lavoro è diventata Ambasciatrice di buona volontà dell’UNICEF, a capo della campagna “25 leader, 25 voci per i bambini”, organizzata dall’UNICEF per il 25° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia. Le sono stati conferiti numerosi riconoscimenti in tutto il mondo: è tra le 100 donne ispiratrici e più influenti del mondo per la BBC, nel 2018; ha ottenuto lo International Spotlight Award del USA President’s Committee on the Arts and the Humanities, assegnato alla Casa Bianca dalla First Lady, Michelle Obama, nel 2016; le sono stati conferiti L’Ordine Nazionale della Cultura di Cuba, la nomina di Ambasciatore del Fondo per gli artisti cubani di New York, il canadese Dora Mavor Moore Award nella categoria Miglior coreografia di un musical per il suo spettacolo Vida nel 2008, il Primo Premio di Coreografia dell’Associazione degli Artisti e Scrittori Cubani nel 2006 e 2008 e il Premio Cuban Artist Fund of New York nel 2001, tra molti altri. Più recentemente, è stata invitata a tenere conferenze sulla sua vita e sul suo lavoro in importanti manifestazioni come il Ballet Beyond Borders, a Los Angeles, California; alla Conferenza Regionale dell’Organizzazione dei Giovani Presidenti (YPO) a L’Avana; e ai Talks at Google, a New York City. Lizt Alfonso è senza dubbio una delle personalità cubane più talentuose, prestigiose, amate e popolari nel mondo di oggi, il che l’ha resa un tesoro nazionale, opinion leader e influencer di grande ispirazione.

PROGRAMMA

Prima parte

DE TIERRA Y AIRE

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Reynier Mariño

ALAS PARA EXISTIR

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Yuniel Rascón

HOMBRE

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Denis Peralta

SILUETA

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Denis Peralta

DE NOVO

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Denis Peralta

FUERZA Y COMPÁS

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Reynier Mariño

Seconda parte

MÚSICA Y ESTRELLAS (opening)

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Efrain Chibás/ Dayron Echevarría/ Ernesto Hermida/ Juan Pablo Solas/

Yuniel Rascón/ Lizt Alfonso

DANZÓN- CHA

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Efraín Chibas / Ernesto Hermida

TE BAILABLE

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Efrain Chibás/ Dayron

Echevarría/ Ernesto Hermida/ Juan Pablo Solas/ Yuniel Rascón/ Lizt Alfonso

QUIZÁS, QUIZÁS…

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Osvaldo Farrés

SE ARMÓ LA RUMBA

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Efrain Chibás/ Dayron Echevarría/ Ernesto Hermida/ Juan Pablo Solas/ Yuniel Rascón/ Lizt Alfonso

BÉSAME MUCHO

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Consuelo Velázquez

MÚSICA Y ESTRELLAS (final)

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Efrain Chibás/ Dayron Echevarría/ Ernesto Hermida/ Juan Pablo Solas/

Yuniel Rascón/ Lizt Alfonso

