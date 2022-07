Museo Diocesano, sabato 9 luglio : “Adorna d’oro, d’argento e di seta e la chiesa del SS. Nome di Maria e degli Angeli Custodi”

Alle 19,30 Ultima Visita guidata alla mostra e eccezionale apertura della chiesa di piazza Scuole Pie (solitamente chiusa) con visita guidata

Sabato 9 luglio 2022, ore 19,30 – in occasione degli ultimi giorni di apertura della mostra – Il Museo Diocesano organizza una visita guidata alla nuova mostra “Adorna d’oro, d’argento e di seta”. I tessuti più ricchi, sia di provenienza profana che invece appositamente destinati ai paramenti sacri insieme alle diverse suppellettili – candelieri, vasi liturgici e arredi – sbalzati in argento, racconteranno il gusto meraviglia e lo stupore che quegli arredi dovevano suscitare; in quel periodo peraltro Genova era una tra le più importanti produttrici di tessuti in seta – velluti e damaschi – e grazie alle grandi quantità di materiale pregiato dal Sudamerica, anche un centro di creazione di oggetti in argento punzonati con quel marchio – la Torretta – che contraddistinse la produzione cittadina fino al secondo decennio del XIX. Inoltre il percorso guidato porterà alla scoperta della chiesa, solitamente chiusa al pubblico, del SS. Nome di Maria e degli Angeli Custodi (Scuole Pie), eccezionalmente aperta per i partecipanti.

Modalità di visita: Sabato 9 luglio 2022, ore h. 19:30. Apertura biglietteria h. 19:00. Biglietto € 12. Solo su prenotazione fino a esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: +39 0102091863 e via mail prenotazioni.festigium@gmail.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...