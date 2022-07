A San Colombano Certenoli conferenza e raduno motociclistico per il Columban’s Day

Sabato 9 luglio nei giardini del Lascito Cuneo a Calvari (Comune di San Colombano Certenoli) lectio magistralis di Gabriella Airaldi, il violino di Alice Nappi e il raduno motociclistico del Tigullio Motor Club nell’ambito degli eventi collegati al XXIII Columban’s Day di Chiavari

“San Colombano tra fede, storia e cultura” è il tema dell’incontro promosso dal Comune di San Colombano Certenoli, in Val Fontanabuona, sabato 9 luglio 2022, vigilia del XXIII Columban’s Day di domenica 10 luglio a Chiavari.

Sabato alle 18, nei giardini del Lascito Cuneo, a Calvari, è in programma una conferenza della professoressa Gabriella Airaldi, studiosa di San Colombano e dei rapporti tra Genova e Bobbio, specialista di Storia Mediterranea e delle Relazioni Internazionali, scrittrice, già docente presso la cattedra di Storia Medievale dell’Università di Genova.

All’evento parteciperanno la violinista Alice Nappi e il Tigullio Motor Club con un raduno di motociclisti dei quali San Colombano è il Santo Patrono, in ricordo della sua vita perennemente in viaggio.

Per il Comune di San Colombano Certenoli la partecipazione al XXIII Columban’s Day sarà anche l’occasione per la presentazione del nuovo stemma del Comune approvato con decreto dal Presidente della Repubblica datato 12.01.2021 e trascritto nel registro araldico dell’archivio centrale dello Stato in data 11.02.2021.

