Folle fuga in contromano, poi sale sul tetto di una chiesa e cade. Diciannovenne in codice rosso al San Martino

A bordo dell’auto aveva arnesi di scasso. Inseguito dalla Polizia locale, ha abbandonato l’auto ed è scappato a piedi nonostante fosse infortunato a una gamba. È salito sul tetto della basilica di San Nicola a Sestri Ponente. Lì sono arrivati Polizia di Stato e Vigili del fuoco. Il ragazzo è scivolato. È stato soccorso e portato al San Martino in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita

Ieri sera una pattuglia del servizio serale della Polizia locale ha notato in via Giotto un veicolo con targa spagnola procedere a forte velocità e, successivamente, infilarsi in alcune strade in senso opposto a quello di marcia, causando danni a un veicolo posteggiato. Inseguito dalla pattuglia, alla quale nel frattempo si erano unite altre auto della Locale, il ragazzo a bordo del mezzo è scappato a piedi, infortunandosi a una gamba, ed è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Poco dopo è stato segnalato un uomo che si era arrampicato sui tetti della basilica di San Nicola, a Sestri Ponente. Il giovane è scivolato, procurandosi ulteriori lesioni. Sul posto sono arrivati la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco, oltre alla pattuglia del reparto Giudiziaria della Locale. Gli agenti della PL hanno riconosciuto la stessa persona che poco prima era fuggita a piedi.

Il giovane, residente nel nord Italia, è stato soccorso dal 118 e trasportato al San Martino in codice rosso. Nella caduta avrebbe riportato lesioni alla schiena.

Sul suo veicolo, che non risulta provento di furto, è stato rinvenuto materiale atto allo scasso. L’auto è stata rimossa dal carro attrezzi.

