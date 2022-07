Via Rossetti chiusa al transito veicolare causa perdita acqua da un chiusino [Riaperta]

Per la riparazione sarà chiusa l’erogazione dell’acqua in zona fino a quando non sarà messo rimedio al guasto

Disagi per la viabilità a Quarto per la copiosa perdita d’acqua da un chiusino che si trova proprio sulla pubblica via.

Sul posto ci sono la Polizia locale e i vigili del fuoco in attesa dell’arrivo dei tecnici Ireti che chiuderanno la mandata e provvederanno alla riparazione. Inevitabile che venga sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze direttamente collegate.

Aggiornamento: alle 7:45 la strada è stata riaperta.

In copertina: foto d’archivio

