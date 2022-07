Peste suina, 4 nuovi casi di cui uno in Liguria, a Serra Riccò

I positivi sono in totale 164: 106 per positività in Piemonte, 58 per positività in Liguria

Gli ultimi quattro casi sono stati riscontrati: tre in Piemonte nella provincia di Alessandria: uno a Cassinelle (sesto caso da quando è iniziata l’emergenza), uno a Morbello (secondo), uno a Molare (sette); uno in Liguria in provincia di Genova a Serra Riccò (terzo da inizio epidemia). Lo rende noto l’Istituto Zooprofilattico.

